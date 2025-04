I Kraftwerk tornano in Italia a luglio 2025

Dopo i recenti tour internazionali, i Kraftwerk annunciano due concerti in Italia previsti per il mese di luglio. La storica band tedesca si esibirà il 18 luglio 2025 al Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa, e il 25 luglio 2025 al Teatro Antico di Taormina.

Il repertorio

In entrambe le occasioni, il gruppo proporrà brani che ripercorrono la propria carriera, dai primi successi come Autobahn fino a Tour de France Soundtracks. Le esibizioni combinano elementi musicali e performance visiva, in linea con la visione artistica della band, intesa come Gesamtkunstwerk — un’opera d’arte totale che unisce diverse forme espressive.

Origini e sviluppo del progetto Kraftwerk

I Kraftwerk nascono nel 1970 per iniziativa di Ralf Hütter e Florian Schneider. I due fondano a Düsseldorf il Kling Klang Studio, dove realizzeranno l’intera produzione discografica del gruppo. Fin dagli anni Settanta, la band si distingue per l’adozione di nuove tecnologie e per l’esplorazione dei rapporti tra musica, robotica e società.

Influenza e riconoscimenti

Considerati pionieri della musica elettronica, i Kraftwerk hanno esercitato un’influenza duratura su numerosi generi musicali, tra cui elettronica, hip hop, techno e synth-pop. Le loro composizioni, basate su ritmi computerizzati, voci sintetiche e strutture innovative, hanno accompagnato l’evoluzione dell’immaginario musicale digitale. Negli anni più recenti, il gruppo ha proposto una serie di concerti in formato 3-D presso alcune delle principali istituzioni artistiche mondiali, tra cui il MoMA di New York, la Tate Modern di Londra, l’Opera House di Sydney e la Fondation Louis Vuitton di Parigi. Nel 2014, Ralf Hütter e Florian Schneider hanno ricevuto il Grammy Lifetime Achievement Award. Nell’ottobre 2021, i Kraftwerk sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame.

Formazione attuale

Oggi il gruppo è composto da Ralf Hütter, Henning Schmitz, Georg Bongartz e Falk Grieffenhagen. Le loro esibizioni live continuano a riflettere il dialogo tra uomo e macchina, tema centrale della poetica del progetto fin dalle origini. (La redazione)