Papa Francesco raccontato da Wim Wenders e Patti Smith

Papa Francesco è morto oggi, 21 aprile, all’età di 88 anni. Era stato eletto pontefice nel 2013, primo gesuita e primo sudamericano a salire al soglio di Pietro. Con la sua figura, la Chiesa cattolica ha vissuto una fase di forte apertura verso le tematiche sociali, il dialogo interreligioso e l’attenzione agli ultimi. La notizia è stata confermata nella mattinata e ha suscitato reazioni immediate da parte delle istituzioni e delle comunità religiose di tutto il mondo.

Un pontefice raccontato dal cinema

Nel 2018, il regista tedesco Wim Wenders ha diretto Papa Francesco – Un uomo di parola, un documentario costruito su un formato intimo e diretto. Il film si concentra sulla figura di Bergoglio, senza mediazioni visive, lasciando spazio a lunghi momenti in cui il papa guarda direttamente in camera, come a rivolgersi individualmente a ogni spettatore. Girato in modo da evitare la presenza dell’intervistatore, il film alterna queste sequenze a immagini di repertorio: viaggi pastorali, incontri con carcerati, malati e rifugiati. Il documentario fu presentato come proiezione speciale al Festival di Cannes del 2018 e candidato al premio Oeil d’Or.

La canzone di Patti Smith per il Papa

Tra gli elementi che hanno accompagnato la diffusione del film vi fu anche un contributo musicale firmato da Patti Smith. La musicista, cantautrice e poetessa americana, da tempo interessata a temi spirituali, compose un brano originale intitolato These are the words per il documentario. Non si trattò di un’operazione commerciale, quanto piuttosto di un gesto di adesione personale alla figura di Francesco, che la Smith aveva più volte indicato come fonte di ispirazione. La canzone si inseriva in un’opera che voleva restituire l’impatto del messaggio del papa in un mondo attraversato da crisi ambientali, politiche e morali.

Una memoria che resta

La morte di Papa Francesco segna la fine di un pontificato fuori dagli schemi, capace di dialogare con mondi spesso lontani da quello ecclesiale. Il documentario di Wenders, con la colonna sonora di Patti Smith, resta oggi una delle testimonianze più vive e accessibili di quel tentativo di parlare con il mondo. (La redazione)