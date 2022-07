Il tour di Toquinho

2 Minuti

347 Parole

In luglio e agosto 2022 il grande Toquinho sarà in Italia per 14 date live. Un tour di concerti che attraverserà la Penisola per deliziare tutti gli amanti della Bossa Nova d’Autore, tra le note della sua inconfondibile chitarra presentando un repertorio storico, evergreen e conosciuto da tutti: “50 anni di successi” è il titolo del tour.

Toquinho sarà accompagnato sul palco dalla splendida voce di Camilla Faustino.

Questo progetto artistico è un omaggio alla musica brasiliana ed un tributo a quei grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e tanta poesia.

La saudade di Tom Jobim, il genio del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, la lirica e le armonie dei Baden Powell, Carlos Lyra e Chico Buarque. La poesia della Bossa Nova e la magia inconfondibile del Samba.

Tra le mani del maestro Toquinho tutto questo diventa uno spettacolo di grande fascino e magia. I concerti ripercorrono tutti i brani che hanno fatto innamorare il pubblico ad ogni latitudine.

Milioni di appassionati hanno dentro il cuore le melodie e le armonie di Tristeza, Chega De Saudade, Felicidade, Garota de Ipanema, La Voglia, e Aquarelo, solo per citare alcune delle canzoni legate alla carriera di grandi successi dell’artista.

Toquinho oppure «Toco», come amava chiamarlo Vinicius De Moraes, con la sua voce calda e quel tocco delicato sulla chitarra è l’espressione pura genuina veritiera e delicatamente complicata di quel linguaggio musicale che ha caratterizzato la storia artistica del Brasile, tra malinconia e felicità estrema.

Insieme alla splendida voce della brasiliana Camilla Faustino e nella splendida cornice peninsulare Toquinho è lieto di annunciare il suo tour che in Italia partirà da Piacenza il 27 luglio 2022 e li vedrà impegnati per 14 concerti, l’ultima a Macerata il 18 agosto 2022. (La redazione)

Toquinho – Concerti in Italia del 2022

27/07/2022 Piacenza (PC)

28/07/22 Pistoia (PT)

29/07/22 Carpi (MO)

30/07/22 Verona (VR)

31/07/22 Aosta (AO)

01/08/22 Sanremo (IM)

03/08/22 Trento (TN)

04/08/22 Vieste (FG)

06/08/22 Cagliari (CA)

07/08/22 Agrigento (AG)

09/08/22 Ceglie Messapica (BR)

11/08/22 Avellino (AV)

12/08/22 Celano (AQ)13/08/22 Macerata (MC)

