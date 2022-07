Il primo album del duo salentino Yorker

2 Minuti

Una è l’album di debutto del duo salentino Yorker composto da Antonio De Marianis e Gino Semeraro, in uscita il 15 luglio 2022 su etichetta Sun Village Records.

Il progetto Yorker, nato inizialmente come strumentale, incentrato prevalentemente sulla ricerca del sound e di strutture alternative, evolve successivamente nella scrittura di canzoni originali. L’interesse reciproco dei due artisti verso le sonorità neo soul della scena newyorkese e dalla voglia di dare vita ad un sound nuovo senza mai tralasciare le proprie radici e l’attaccamento alla propria terra, da vita a un percorso ricco di evoluzioni e di sperimentazione che coniuga il sound internazionale con la lingua italiana dei testi degli Yorker.

Il risultato è racchiuso in uno stile che a loro piace definire “neo soul all’italiana”, che unisce le sonorità Soul/R&B con il cantautorato italiano.



Cascina Dema, il quartier generale del duo, svolge un ruolo determinante all’interno di questa crescita in quanto diviene il luogo perfetto dove coinvolgere musicisti e condividere idee arrivando alla creazione dei brani del loro primo disco. Difatti Una è un lavoro composto da 11 canzoni, ricco di collaborazioni: da Raphael Gualazzi, Android (Negramaro) a Terron Fabio (Sud Sound System), passando per Mauro Durante (Canzoniere grecanico salentino), Giudi, Filippo Bubbico, Mauro Tre, Tony Tarantino, Gabriele Blandini, Sandro Nocco, Paco Carrieri, Tonino Barresi, Aurora de Gregorio, Chiara Corallo e Donny Balice.