Enzo Avitabile con il nuovo album «Il treno dell’anima»

Un arcobaleno di suoni, musiche e parole. Può essere definito così il nuovo album di Enzo Avitabile dal titolo Il treno dell’anima.

Undici tracce, tra brani inediti e riletture tratte dalla discografia di Enzo Avitabile, e un ispirato dialogo in questo nuovo lavoro con grandi artisti italiani (e amici) come Luciano Ligabue, Edoardo Bennato, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Lorenzo Jovanotti, Gué, Speranza, Rocco Hunt e Boomdabash.

Un vero viaggio musicale, dal soul al jazz, dalla word music ad andamenti di tammurriata anche nascosti.

Una vera e propria opera di “incroci inconsueti, momenti di intense emozioni. Un lavoro pop, radiofonico, multigenerazionale” spiega Enzo Avitabile.

Salvami, Uno di noi, Fatti miei, Per sempre noi, E duorme stella, Simm’ tutt’uno, Angelina, Nessuno è figlio di nessuno, La vita è un dono, Famm chiamm sete, Il treno dell’anima.

L’album, in uscita venerdì 16 settembre 2022 è prodotto dalla label Black Tarantella dell’artista partenopeo e distribuito da Believe.

Un nuovo tassello del composito mosaico fatto di incontri e contaminazioni felici, che il cantautore e compositore porta avanti da oltre 40 anni. (La redazione)

