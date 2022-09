Litfiba. «L’ultimo girone» in Europa

1 Minuto

174 Parole

I Litfiba sono stati negli ultimi 40 (+2) anni la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano.

Una storia che si può fregiare di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo – precursori come pochi del rock cantato in italiano – ma anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani.

Dopo le tante date in Italia, la formazione rock guidata da Pierò Pelù e Ghigo Renzulli si appresta a chiudere il lungo tour denominato L’ultimo girone (1980-2022) con quattro concerti in Europa nel mese di dicembre:

venerdì 9 dicembre 2022 – Bataclan, Parigi

domenica 11 dicembre – La Madeleine, Bruxelles

giovedì 15 dicembre – Volkshaus, Zurigo

venerdì 16 dicembre – Les Docks, Losanna

Il tour dell’addio, che ha preso il via il 26 aprile 2022, i Litfiba sono accompagnati sul palco da Luca Martelli alla batteria, Fabrizio Simoncioni alle tastiere e Dado Neri al basso. (La redazione)

