Il ritorno di Laura Marling con “Patterns in Repeat”

Laura Marling, una delle voci più autorevoli e talentuose del panorama musicale britannico, è pronta a tornare sulle scene con un nuovo album. Il 25 ottobre 2024 segnerà l’uscita di Patterns in Repeat, pubblicato da Chrysalis e Partisan Records. Questo ottavo album in studio, anticipato dal singolo Patterns, promette di essere una delle uscite più significative dell’anno. Il video del singolo, già disponibile su YouTube, sta già raccogliendo consensi e curiosità tra i fan e gli appassionati di musica folk.

Un’evoluzione personale e artistica

Il nuovo lavoro discografico della Marling arriva a quattro anni di distanza dall’ultimo acclamato Songs for Our Daughter, che le ha valso nomination ai Grammy Awards e al Mercury Prize. Se il precedente album era stato concepito pensando a una figlia immaginaria, Patterns in Repeat rappresenta un’evoluzione artistica e personale, ispirato dalla nascita della figlia reale dell’artista. Le canzoni, profondamente intime e riflessive, esplorano temi legati alla famiglia, alle tradizioni e ai comportamenti che si tramandano di generazione in generazione.

La produzione di “Patterns in Repeat”

Laura Marling ha scritto, registrato e prodotto l’intero album nel suo studio casalingo a Londra, in un’atmosfera di grande serenità e creatività, accompagnata dalla presenza della sua neonata. La produzione è stata coadiuvata da Dom Monks, mentre gli arrangiamenti degli archi sono stati curati dal talentuoso Rob Moose. Questa collaborazione ha permesso di creare un album dal suono unico e autentico, in grado di trasmettere le emozioni vissute dall’artista in questo periodo della sua vita.

I concerti intimi di Laura Marling

A supporto dell’uscita di Patterns in Repeat, Laura Marling ha annunciato una serie di concerti intimi che si terranno in due location esclusive: la Hackney Church di Londra e il Bowery Ballroom di New York. Gli show, previsti tra ottobre e novembre, offriranno ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo i nuovi brani in un contesto raccolto e suggestivo, che ben si sposa con l’atmosfera dell’album.

Una carriera di successi

Con una carriera iniziata 15 anni fa, Laura Marling ha sempre saputo rinnovarsi e sorprendere il suo pubblico, mantenendo intatta la sua essenza artistica. Ogni suo album è entrato nella Top 10 delle classifiche inglesi e la cantautrice ha collezionato numerosi premi e riconoscimenti internazionali. ‘Patterns in Repeat’ segna il ritorno di una musicista matura e consapevole, pronta a condividere nuove storie e emozioni con il suo pubblico.

L’attesa

Il conto alla rovescia è iniziato, e l’attesa per Patterns in Repeat cresce giorno dopo giorno. Con il suo nuovo album, Laura Marling si conferma una delle voci più potenti e significative della musica contemporanea, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano attraverso la sua arte. (La redazione)