L’atteso ritorno discografico degli Smashing Pumpkins

Atum è il dodicesimo album in studio degli Smashing Pumpkins di Billy Corgan, il quale ci tiene a precisare che si tratta del seguito di Mellon Collie and the Infinite Sadness del 1995 e Machina/The Machine of God del 2000.

Divisa in tre atti e in uscita il 23 aprile 2023, Atum è un’opera rock di 33 brani che Corgan presenterà uno a uno nelle prossime 33 settimane.

Trentatré con William Patrick Corgan

Un album in tre atti

I tre atti di Atum saranno disponibili in streaming dopo che i brani saranno stati resi pubblici durante i podcast di Billy Corgan attesi fino alla fine di aprile.

Il primo atto sarà disponibile dal 1° novembre 2022, il secondo dal 31 gennaio 2023, mentre l’atto conclusivo e l’intero album usciranno in formato fisico e digitale il 23 aprile 2023.

Presentazione al Tonight Show di Jimmy Fallon

Gli Smashing Pumpkins al momento sono in tour nelle maggiori arene degli States in compagnia dei Jane’s Addiction e oggi, 20 settembre 2022, presenteranno il nuovo brano Begulled al prestigioso Tonight Show di Jimmy Fallon. (La redazione)