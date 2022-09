Don Antonio and the Graces con l’album «Colorama»

1 Minuto

71 Parole

Colorama è il debutto discografico di Don Antonio and the Graces. Un disco composto e registrato in studio, dal vivo, da Antonio Gramentieri (Don Antonio) assieme al duo toscano formato da Luca Giovacchini e Piero Perelli, alias The Graces.

Colorama uscirà il 30 settembre 2022 per Santeria con distribuzione affidata ad Audioglobe.

Tredici brani strumentali e una canzone, Cinque minuti di te, cantata da Daniela Peroni. (La redazione)