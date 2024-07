Musicletter.it ha bisogno anche del tuo contributo

In un mondo sempre più globalizzato e connesso, dominato dalle grandi testate giornalistiche finanziate molto spesso dai grandi gruppi editoriali, i piccoli magazine online come il nostro – nonostante lavorino con passione, dedizione e professionalità – ogni giorno rischiano di chiudere.

CLICCA QUI E SUPPORTACI VIA PAYPAL

Un impegno costante dal 2005

La nostra avventura è iniziata nel 2005 con l’obiettivo di creare uno spazio libero e indipendente dove poter condividere contenuti musicali e culturali di qualità, senza tuttavia perdere di vista le informazioni di tendenza. Un impegno, il nostro, che fin dal primo giorno ha comportato una buona dose di impegno nonostante l’assenza di un margine di guadagno. Un impegno che è stato sempre ripagato, dal punto di vista morale, dai vostri messaggi e dalle vostre visite.

La nostra offerta informativa

La redazione di Musicletter, a partire dal suo fondatore e responsabile, si è sempre distinta per l’attenzione ai dettagli e alla volontà di offrire un’informazione diversa, spesso ignorata dai grandi media. Tutto ciò, naturalmente, senza voler snobbare quanto accade nel mondo della comunicazione mainstream. In fondo, siamo indipendenti e alternativi, ma non per questo bigotti. Oltretutto, da un po’ di tempo a questa parte abbiamo aperto il sito – sia pur in misura ristretta – allo sport, alla politica, all’economi, alla storia, al sociale e persino al gossip. Come si dice: stiamo cercando di allargare l’offerta, senza smarrire la nostra identità.

Perché abbiamo bisogno del tuo sostegno

Per continuare a offrire contenuti di qualità e mantenere viva la nostra indipendenza, abbiamo bisogno anche di un piccolo aiuto economico. Le donazioni tramite PayPal rappresentano per noi una risorsa fondamentale per affrontare le spese reali di mantenimento e gestione: dalla gestone del server e dei database alla connessione, passando per l’aggiornamento quotidiano del sito. Dunque anche un piccolo contributo può fare la differenza e permetterci di proseguire nella nostra missione.

Supportaci con una piccola donazione via PayPal

Sostenere un progetto indipendente significa credere nella libertà dell’informazione e nella possibilità di accedere a contenuti diversi, autentici e non condizionati da logiche commerciali. Con il tuo sostegno, potremo continuare a essere una voce fuori dal coro e a custodire quello spazio di condivisione che abbiamo costruito con tanto impegno. Piccolo o grande che sia, il tuo contributo è per noi fondamentale. Grazie al tuo aiuto, possiamo continuare a fare ciò che amiamo e a offrirti un’informazione libera e di qualità. (La redazione)

