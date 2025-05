Trump vestito da Papa: megalomania in salsa presidenziale

Nel suo ennesimo colpo di teatro digitale, Donald J. Trump — attuale presidente degli Stati Uniti — ha deciso di vestirsi da Papa. Non fisicamente, ma grazie a un fotomontaggio postato sui canali ufficiali della Casa Bianca e sul suo social Truth. L’immagine, realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, lo ritrae in abiti pontificali: mitra, croce, mantellina e un gesto benedicente che assomiglia più a un ammonimento. Un fotogramma grottesco che non comunica grazia, ma potere autoritario.

Dal conclave alla caricatura: Trump al centro della scena

A pochi giorni dal conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, deceduto il 21 aprile, Trump ha scelto di ritagliarsi un ruolo da protagonista, non con rispetto o spiritualità, ma con l’onnipotenza caricaturale di chi confonde la religione con un cosplay di potere. Si presenta così: più Zio Sam che Pantocrator, più influencer del sacro che fedele devoto. Un messaggio semplice e infantile: “guardatemi, posso essere tutto, anche il Papa”.

Non è un gesto ironico, è un desiderio infantile travestito da provocazione politica. Come un bambino che si mette la corona del re giocando al tiranno. In fondo, il narcisismo di Trump non conosce i limiti del senso del ridicolo. Travestirsi da pontefice non è solo una boutade visiva, ma una dichiarazione di onnipotenza digitale, un atto che, al pari di altri nella sua presidenza, confonde sacro e profano, istituzioni e social media.

La religione come meme: il sacro ridicolizzato

La figura del Papa — che porta con sé secoli di tradizione, liturgia, e carica simbolica — viene ridotta a un filtro, a un meme da rilanciare nel flusso dei like. Così, la Casa Bianca diventa un palco TikTok, la politica un carnevale permanente e la figura presidenziale una persona non adulta travestito da monarca celeste.

Trump al centro: il potere come travestimento

L’immagine virale non è quindi solo una trovata di cattivo gusto: è il ritratto fedele di una leadership che non conosce misura, che flirta con il culto della personalità e gioca con simboli troppo grandi per essere ridotti a gag. Eppure, Trump ci riesce. Con disarmante coerenza, riesce ancora una volta a mettere al centro se stesso, come un bambino capriccioso con in mano il vestito sbagliato e il potere giusto. (La redazione)