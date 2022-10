«A Book of Days» di Patti Smith. Un libro ispirato dal suo account Instagram

2 Minuti

248 Parole

La cantautrice, poetessa e scrittrice americana Patti Smith ha annunciato la pubblicazione di un nuovo libro ispirato dal suo account Instagram.

Si intitola A Book Of Days ed è un lavoro editoriale con oltre 365 immagini e riflessioni che tracciano il pensiero e l’estetica singolare di Smith attraverso il popolarissimo social media.

Il 20 marzo 2018, senza alcun piano per quello che in seguito sarebbe potuto accadere, Patti Smith ha pubblicato la sua prima foto su Instagram: la sua mano con il semplice messaggio: “Ciao a tutti!“.

Da quel giorno la Smith ha iniziato a pubblicare immagini dal suo smartphone che ritraevano i figli, il suo termosifone, i suoi stivali, il suo gatto abissino, Il Cairo, lei con la sua amata Land Camera 250 e tantissime altre foto.

I follower hanno manifestato subito un’affinità con quelle immagini pubblicate da Patti Smith su Instagram: dalle foto del suo caffè quotidiano ai libri che sta leggendo, passando per le tombe dei suoi amati eroi come William Blake, Dylan Thomas, Sylvia Plath, Simone Weil, Albert Camus.

Una storia “social” fatta di immagini coerente con la sua vita dedicata all’arte ma anche piena di passioni, devozioni, ossessioni e capricci. Tra foto vecchie e nuove, A Book of Days – in uscita il 15 novembre 2022 per Penguin Random House – è un nuovo modo di sperimentare la creatività dell’artista americana. (La redazione)