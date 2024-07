Il ritorno di Tony Lemon con il nuovo album “Love in the Morgue”

Il 15 luglio 2024 esce Love in the Morgue, il nuovo album di Tony Lemon, nome d’arte di Antonio Limina. Pubblicato da Viceversa Records, il nuovo lavoro rappresenta un punto di svolta nella carriera del cantautore italiano, noto per la sua capacità di fondere musica, scrittura e immagini in un’esperienza artistica unica.

La carriera poliedrica di Tony Lemon

Tony Lemon ha sempre dimostrato una notevole versatilità artistica. Dopo aver completato i suoi studi, ha approfondito la storia del cinema, le tecniche di narrazione e la regia. Negli ultimi quindici anni, ha alternato l’attività di film-maker, realizzando cortometraggi e reportage, a quella di musicista. Questa fusione di competenze ha influenzato profondamente la sua produzione musicale.

L’esordio musicale e i primi passi

L’esordio musicale di Tony Lemon risale al 2013 con il singolo Unforsaken, pubblicato dall’etichetta indie londinese Acetone Music. Il singolo è seguito dal primo album Out of Date e da altri due singoli di successo: Touched by the sun e Urban disease. Nel 2017, pubblica il secondo album Some Health Issues con Seltz Recordz, ricevendo ampi consensi e numerosi passaggi radiofonici su Radio Rai 1.

Progetti fotografici e cinematografici

Oltre alla musica, Tony Lemon ha dedicato tempo a diversi progetti fotografici e alla scrittura di soggetti cinematografici. Negli anni 2018-2019, ha portato in tour con i Jealous Guys un progetto dedicato agli anni newyorkesi di John Lennon, dimostrando ancora una volta la sua capacità di spaziare tra diverse forme d’arte.

Il ritorno in studio e la collaborazione con Viceversa Records

Nel 2023, Tony Lemon torna in studio per registrare il singolo Lazy Days, accompagnato da un videoclip. Il singolo, pubblicato da SeltzRecordz/Viceversa, segna l’inizio di una fruttuosa collaborazione con l’etichetta. Nello stesso anno, inizia la registrazione del suo terzo album, Love in the Morgue.

La produzione di “Love in the Morgue”

La produzione di Love in the Morgue ha visto Tony Lemon lavorare intensamente su dieci tracce insieme alla sua band. La registrazione è avvenuta al RecOnBlack Studio, utilizzando strumenti analogici storici come il Korg MS10 del 1978 e un ampli Fender del 1965. Dopo mesi di lavoro e una serie di sessioni di registrazione emozionanti e impegnative, il disco è stato completato alla fine di febbraio 2024.

L’anteprima del nuovo album su Musicletter.it

Con Love in the Morgue, Tony Lemon continua a esplorare e spingere i confini della sua arte, combinando elementi musicali e visivi in modo innovativo. L’album, che uscirà il 15 luglio 2024, promette di essere un nuovo capitolo entusiasmante nella carriera di questo eclettico artista italiano. Il nostro sito ve lo propone in anteprima streaming. Buon ascolto. (La redazione)