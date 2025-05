Bruce Springsteen riscopre il suo lato country

Bruce Springsteen ha reso disponibile un nuovo singolo intitolato Repo Man, tratto dal tanto atteso album perduto Somewhere North of Nashville, che fa parte della raccolta Tracks II: The Lost Albums. Questa nuova uscita segna un importante ritorno del Boss con una serie di album inediti che faranno la gioia dei suoi fan, confermando ancora una volta la sua capacità di stupire con una varietà musicale senza precedenti. Il progetto, disponibile dal 27 giugno 2025, include ben sette album mai pubblicati prima, offrendo una visione intima del processo creativo di Springsteen durante gli anni ’90 e oltre.

Un’inedita miscela di suoni e storie

Somewhere North of Nashville è un lavoro che si allontana dalle sonorità più oscure di altri progetti di Springsteen, esplorando invece le radici della musica country, honky tonk e rockabilly. Registrato nel 1995, lo stesso periodo in cui Springsteen stava lavorando a The Ghost of Tom Joad, l’album mostra un lato più personale e informale della sua arte. La sua caratteristica principale è la partecipazione di una band dal vivo in studio, un aspetto che lo rende unico nella discografia del Boss. Grazie alla presenza di membri della E Street Band e di musicisti come Marty Rifkin al pedal steel e Soozie Tyrell al violino, Somewhere North of Nashville porta l’ascoltatore in un viaggio sonoro ricco di emozioni e sfumature musicali, con un tocco di calore che solo la musica country può offrire.

Il parallelismo con “The Ghost of Tom Joad”

Springsteen ha spiegato che Somewhere North of Nashville è stato concepito durante la stessa fase creativa che ha portato alla nascita di The Ghost of Tom Joad. Entrambi gli album sono frutto della stessa spinta ispiratrice, ma mentre Tom Joad si concentrava su temi sociali e politici, il disco country si immerse nei suoni più genuini e intimi delle tradizioni americane. Questa doppia vena creativa dimostra la capacità di Springsteen di esplorare mondi musicali diversi senza mai perdere la sua essenza. La canzone Repo Man, che apre questo capitolo, è un esempio perfetto di come il cantante riesca a coniugare narrazioni dure e veritiere con una melodia irresistibile.

La celebrazione di un’arte mai fermata

Oltre all’uscita del singolo Repo Man, la pubblicazione di Tracks II: The Lost Albums è un evento che celebra il patrimonio musicale di Springsteen. Questa raccolta, che include anche altri album inediti come Inyo, Twilight Hours e Faithless, si preannuncia come una delle uscite più significative nella carriera del cantante. La versione limitata del box set, composta da 9 LP e 7 CD, sarà accompagnata da un libro rilegato che esplora la storia di questi album attraverso foto rare e un’analisi dettagliata. Questo materiale inedito offre un’occasione unica per conoscere ancora meglio l’artista e la sua evoluzione musicale, dimostrando come il suo repertorio sia sempre stato ricco e stratificato, anche se mai rivelato completamente.

Con l’annuncio di queste nuove uscite, i fan di Springsteen non solo possono godere di una serie di brani mai ascoltati prima, ma anche avere uno sguardo esclusivo su un periodo prolifico della sua carriera. La combinazione di suoni diversi e temi profondi fa di Tracks II una delle raccolte più attese degli ultimi anni, pronta a confermare ancora una volta la grandezza di Bruce Springsteen come uno degli artisti più influenti della musica contemporanea. (La redazione)