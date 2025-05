Intrattenimento e musica: a ogni tipologia di gioco il suo brano

La musica accompagna i momenti più belli della nostra vita e allora abbiamo pensato che possa esservi utile una breve guida di brani da ascoltare quando siete alle prese con i giochi.

La musica giusta nei giochi di carte e di società

Va da sé che la prima cosa di cui tener conto per abbinare la colonna sonora giusta al gioco da fare è considerare il genere e la tipologia di gioco. Nei giochi con le carte tradizionali, come Sette e mezzo, Scopa, Settebello, si potrebbe ascoltare musica popolare e magari anche qualcosa di folkloristico che varia in base alla propria regione di appartenenza. Questa playlist potrebbe iniziare con “Io sono un italiano” di Toto Cutugno.

Per i giochi di società o da tavolo più avventurosi, invece, sono irrinunciabili le colonne sonore che hanno segnato la storia cinematografica. Anche in base alla fase del gioco che si sta attraversando si potrebbe optare per “The battle” o “Mombasa” di Hans Zimmer.

Per i giochi più strategici come ad esempio il Monopoly oppure il Risiko! potrebbe essere più indicata una musica classica rilassante, che favorisce la riflessione del giocatore in vista della prossima mossa.

La musica perfetta per le avventure videoludiche e i giochi on line

Sappiamo che nel mondo dei videogiochi la musica è già presente di default nei titoli scelti. È studiata su misura della narrazione e capace di valorizzarla incredibilmente fino ad essere identificata con il gioco stesso. Potrebbe però capitare di voler selezionare il proprio accompagnamento sonoro.

Ecco che qui il genere fa la differenza, se consideriamo cosa significa optare per uno sparatutto ascoltando”Welcome To The Jungle” dei Guns N’ Roses. Per i giochi di ruolo fantasy la musica orchestrale è quella che meglio riesce a creare l’atmosfera giusta. Per i giochi che prevedono gare e corse, la musica elettronica o punk potrebbe essere una scelta ottimale.

Anche nei giochi on line la musica è una componente essenziale che dà una grande spinta qualitativa all’esperienza ludica. Anche in questo contesto di solito vi sono delle differenze: nei giochi di fortuna come la roulette si opta per musiche vivaci, mentre in quelli con le carte è da preferire il jazz o la musica chillout, che richiama l’eleganza dei casinò fisici.

Fa molto però soprattutto il modo in cui noi vogliamo vivere la partita. Ad esempio nel poker on line il divertimento è dato dall’alternarsi di momenti di grande suspense ad altri molto adrenalinici. Se l’intento è accompagnare i primi, allora, è indicato un brano in cui regna la tensione ritmica, come “Fly me to the moon” di Frank Sinatra. Se vogliamo valorizzare l’aspetto strategico e il gusto del bluff, che pur caratterizzano il gioco, allora “Poker face” di Lady Gaga è decisamente più adatta.

In sintesi, a prescindere dalla scelta del gioco, non privatevi mai della gioia di amplificare il divertimento ascoltando la musica che più vi è congeniale. (Aaron Stack)