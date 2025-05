Damiano David con il primo album da solista “Funny little Fears”

Con l’uscita del suo primo album solista, Funny little Fears, Damiano David inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico, distaccandosi momentaneamente dall’esperienza condivisa con i Måneskin. Il progetto si presenta come un lavoro personale e introspettivo, in cui il cantante esplora nuove sonorità e racconta un anno di esperienze attraverso una sequenza di brani eterogenei per tono e stile.

Un percorso personale in 14 tracce

Il disco è composto da 14 brani e si sviluppa come un racconto coerente, in cui i pezzi si susseguono creando un flusso narrativo emotivo. L’apertura è affidata a Silverlines, prodotta da Labrinth, che introduce l’ascoltatore in un’atmosfera teatrale e suggestiva. Seguono brani come Born With a Broken Heart e Next Summer, che alternano energia e malinconia, mantenendo un tono coerente ma mai monotono. Voices, ultimo singolo pubblicato prima dell’uscita dell’album, chiude idealmente un prologo emotivo, fungendo da cerniera tra l’introduzione e il resto del lavoro.

Collaborazioni e scelte sonore

All’interno dell’album compaiono due collaborazioni: The Bruise, che vede la partecipazione di Suki Waterhouse, e Tangerine, con D4vd. Entrambe contribuiscono ad ampliare il ventaglio sonoro dell’album, offrendo accostamenti vocali e timbrici che arricchiscono la narrazione complessiva. Le restanti tracce si muovono tra atmosfere intime, momenti più elettronici e passaggi melodici, mantenendo una struttura fedele alla dimensione personale che caratterizza il progetto.

Un tour globale all’orizzonte

Contestualmente all’uscita dell’album, è stato annunciato un tour mondiale che porterà Damiano David sui palchi di Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. L’artista sarà impegnato in oltre 30 date, organizzate da Vivo Concerti.

Il debutto dal vivo avverrà in Italia con tre appuntamenti già sold out: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 e 12 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Il tour rappresenta un banco di prova significativo per il progetto solista, con l’opportunità di presentare il nuovo repertorio a un pubblico internazionale.

Prima del tour mondiale, Damiano si esibirà quest’estate in alcuni importanti festival internazionali, tra cui Lollapalooza (Chicago), Bonnaroo (Tennessee) e Seoul Jazz Festival, che sancirà il suo debutto in Corea del Sud. (La redazione)