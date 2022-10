Alan Sorrenti. «Oltre la zona sicura» è il nuovo album del “figlio delle stelle”

A distanza di 19 anni da Sott’acqua (2003), la leggenda della musica pop italiana Alan Sorrenti torna con un nuovo album di inediti dal titolo Oltre la zona sicura.

Un album di inediti prodotto da Stefano Ceri, demiurgo dello street pop italiano, capace di colorare le nuove canzoni di Sorrenti grazie al suo tocco italiano in bilico tra cantautorato e dance floor.

Oltre la zona sicura è un disco ricco di sfumature che tocca tutti i periodi storici di Alan Sorrenti, che fa ballare e commuovere, splende di luce e trasporta l’ascoltatore in un caleidoscopio di colori che parte dagli anni Settanta e arriva al futuro.

Un viaggio cosmico per portare luce nella canzone italiana, che da novembre viaggerà anche nei club più importanti nella penisola dove Alan Sorrenti e la sua “Band Cosmica” lo presenteranno al pubblico dal vivo.

Annunciate le prime date del tour: il 17 novembre al Duel Club di Napoli, il 23 novembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 25 novembre al Locomotiv Club di Bologna, il 29 novembre al Largo Venue di Roma, il 30 novembre alla Santeria Toscana 31 di Milano, il 2 novembre 2022 al Demodè Club di Bari. (La redazione)

