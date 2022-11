Alicia Keys. Santa Baby è il disco di Natale della cantante r&b

1 Minuto

169 Parole

Santa Baby è il disco di Natale della cantante r&b e compositrice americana Alicia Keys, tra le voci principali della sua generazione e una delle artisti più famose degli ultimi 20 anni.

Nel nuovo album sono presenti classici natalizi e quattro nuovi brani a tema, tra cui il primo singolo December Back 2 June.

La varietà dei contenuti di Santa Baby esalta la poliedricità di Alicia Keys: l’artista sa essere giocosa (Santa Baby), seducente (la rilettura lounge di Favorite Things), sofisticata (Please Come Home For Christmas) e seria (Happy Xmas [War Is Over]).

Ma la vera sorpresa per qualunque fan degli album di Natale sono due tracce originali, tra le migliori del lotto. Se December Back 2 June rimanda al jazz e al soul nello stile dei Jackson 5, la nuova versione di Not Even The King (l’originale era presente su Girl On Fire del 2012), coglie il senso di gratitudine e di umiltà delle feste senza neanche tirare in ballo la neve.