First Aid Kit. «Palomino» è il nuovo disco del duo folk pop svedese

2 Minuti

257 Parole

Palomino è il nuovo album del duo folk pop svedese First Aid Kit uscito il 4 novembre 2022 per Columbia Records.

Questo è il primo disco che abbiamo registrato in Svezia da quando abbiamo pubblicato il nostro album di debutto The Big Black & The Blue 12 anni fa! Abbiamo lavorato con il produttore svedese Daniel Bengtson nel suo adorabile studio a Stoccolma. È stata un’esperienza divertentissima! First Aid Kit

Scritto e registrato in Svezia, il paese d’origine delle due sorelle Klara e Johanna Söderberg, Palomino è stato composto durante la pandemia globale.

Sono successe molte cose dal nostro ultimo album. È stato un periodo molto deprimente. La relazione con il mio fidanzato si è conclusa dopo cinque anni. Cantare della rottura è stato davvero difficile. Durante il tour (per “Ruins”) Klara ed io abbiamo deciso che questo disco doveva essere più leggero e pieno di speranza. Credo lo sia davvero. Johanna Söderberg

Palomino, razza equestre dal mantello dorato, rappresenta per le due cantautrici la libertà.

Siamo cresciute. Invecchiando, la musica è più incentrata sul divertimento e sulla positività. Volevamo che le canzoni fossero gioiose. È come una fenice che risorge dalle ceneri, o un Palomino che cavalca nel deserto. Klara Söderberg

L’album, dal forte sound pop, è stato prodotto da Daniel Bengtson e contiene al suo interno il brano Angel del 2019 e il singolo Out of My Head. (La redazione)