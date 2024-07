Il ritorno di Amen Dunes con «Death Jokes», tra intimità e critica sociale

Damon McMahon, noto come Amen Dunes, è tornato con un nuovo album intitolato Death Jokes, che pubblicato il 10 maggio 2024 su Sub Pop Records. In concomitanza con l’annuncio dell’uscita del nuovo disco, Amen Dunes ha fatto uscire anche il primo singolo estratto dal disco, Purple Land, annunciando una serie di concerti in varie città degli Stati Uniti, Regno Unito e Europa.

Dopo Freedom del 2028, Amen Dunes torna con Death Jokes

Questo nuovo lavoro segna il ritorno del musicista statunitense Amen Dunes dopo l’acclamato album Freedom del 2018, considerato come uno dei “migliori album degli anni 2010” da Pitchfork. Con Death Jokes, per la prima volta Amen Dunes si allontana da una visione interiore e strettamente intima per focalizzare la sua attenzione sul mondo esterno.

L’album esplora la cultura americana attraverso un approccio critico, focalizzandosi su temi come la violenza, il dominio e l’individualismo distruttivo. Utilizzando sonorità campionate e testi efficaci, Death Jokes si presenta come un saggio di musica elettronica che cerca di analizzare e comprendere le complesse dinamiche della società contemporanea.

Chi è Amen Dunes

Amen Dunes è noto per la sua capacità di mescolare diversi stili musicali, creando un suono unico e riconoscibile. Con Death Jokes, che puoi acquistare qui, il progetto continua a evolversi, offrendo ai fan e ai nuovi ascoltatori un’ulteriore dimostrazione della sua profondità artistica e della versatilità. Una visione che questa volta si concentra verso il mondo che rende Amen Dunes uno dei punti di riferimento musica alternativa e indipendente di quest’epoca.

Il nuovo album Death Jokes e il tour mondiale

Death Jokes è un disco intenso che mette in discussione le convenzioni e sfida le aspettative di domani. Con le sue atmosfere coinvolgenti e le sue liriche profonde, il nuovo lavoro discografico del musicista statunitense non lascia affatto indifferenti. Per supportare l’uscita dell’album, Amen Dunes ha programmato una serie di concerti che, come già detto, toccheranno città chiave degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell’Europa. Un tour che offrirà ai fan dell’artista americano l’opportunità di sperimentare dal vivo la potenza e l’emozione di queste nuove tracce.

Purple land, il singolo estratto dal nuovo disco

Come dicevamo all’inizio di questo articolo, Death Jokes di Amen Dunes è stato anticipato dal singolo Purple Land in streaming su YouTube. Un tassello importante di queste disco che mette insieme in maniera unica e autentica sonorità intriganti, introspezione e critica sociale. (La redazione)