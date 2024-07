Xiu Xiu con il nuovo album e un tour mondiale

Negli ultimi vent’anni, la carriera degli Xiu Xiu è stata costellata tanto da album acclamati quanto da collaborazioni autorevoli. A oggi, la band conta 17 LP elogiati da testate prestigiose come il New Yorker, The Wire, Rolling Stone, The Guardian e NME. Hanno suonato in tutto il mondo senza sosta, esibendosi in luoghi lontani dai sentieri battuti come il Kazakistan e il Libano, nonché in istituzioni prestigiose come il Guggenheim e il Centre Pompidou.

Il nuovo album del 2024

Oggi, la band composta da Angela Seo, David Kendrick e Jamie Stewart annuncia l’uscita del loro nuovo album, 13″ Frank Beltrame Italian Stiletto with Bison Horn Grips, previsto per il 27 settembre 2024 sotto l’etichetta Polyvinyl. Questo lavoro promette di offrire alcuni dei brani musicali più coinvolgenti e accattivanti mai pubblicati dal gruppo.

Una nuova direzione musicale

Il nuovo album è stato mixato da John Congleton, noto per il suo lavoro con artisti come Chelsea Wolfe, Swans e Lana Del Rey. Questo progetto segna un deciso allontanamento dall’estetica che ha caratterizzato gli Xiu Xiu fino ad ora, influenzato anche dal recente trasferimento di Stewart e Seo da Los Angeles a Berlino.

Il tour mondiale

L’annuncio dell’album è accompagnato dalla conferma della prima parte di un tour mondiale, che per ora non prevede date italiane. La band ha anche presentato il primo singolo, Common Loon. In questo brano, la caratteristica voce intima e confidenziale di Stewart si innalza su chitarre laceranti, componendo un inno unico. Stewart ha definito il brano come “un abbraccio boogie per i pervertiti queer di tutto il multiverso”.

Un video singolare

Il singolo è accompagnato da un video NSFW (Non Suitable For Work) girato, diretto, montato e interpretato dall’artista e performer Alicia McDaid. Nel video, McDaid interpreta una serie di personaggi eccentrici tra cui Mcdazzler, Britney Spears, The Angelologist, Puffetta, Garfield, Pepe, Anna Nicole Smith Joker, una groupie dei Led Zeppelin, Galactica Darkstar, Jason Voorhees, Frida Kardashian, Viagra, Goth Monica Geller, Chemtrails, Ghöstmilf, She Hulk, Carmela Soprano, Cathy, Bret Michaels Andy Warhol e Odie.

Una promessa di innovazione

Con questa nuova uscita, gli Xiu Xiu confermano ancora una volta la loro capacità di reinventarsi e sorprendere, mantenendo un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale. I fan possono aspettarsi un’esperienza sonora unica e indimenticabile, sia con il nuovo album che durante il tour mondiale. (La redazione)