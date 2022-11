Weyes Blood. Un nuovo album e un tour internazionale.

1 Minuto

196 Parole

And In The Darkness, Hearts Aglow è il titolo del nuovo album di Weyes Blood, pseudonimo della musicista e cantautrice californiana Natalie Laura Mering.

Le dieci tracce del nuovo disco, in uscita per Sub Pop Records il 18 novembre 2022, sono state scritte dalla Mering che si è occupata anche della produzione dell’album insieme a Jonathan Rado, a eccezione di A Given Thing che invece è stata prodotta con Rodaidh McDonald.

And In The Darkness, Hearts Aglow, seguito dell’acclamato dell’acclamato Titanic Rising del 2019, è stato mixato da Kenny Gilmore al 101 Studio, masterizzato da Emily Lazar e Chris Allgood al The Lodge.

And In The Darkness, Hearts Aglow, che vede la partecipazione di Meg Duffy, Daniel Lopatin e Mary Lattimore, è un disco attraverso il quale Weyes Blood cerca una via di fuga per liberarsi dagli algoritmi e dal caos ideologico. In arrivo anche una tournée internazionale. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA