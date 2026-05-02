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🔴 Udinese 2 Torino 0: highlights serie A

Attraverso Google News, questa pagina raccoglie e aggiorna continuamente le principali notizie pubblicate dai media per offrire una visione chiara e immediata degli eventi più rilevanti del momento.

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REDAZIONE
2 Maggio 2026

Live News 1

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🔴 Udinese 2 Torino 0: highlights serie A Serie A, Como-Torino 6-0 e Fiorentina-Cagliari 1-2. Lecce-Lazio 0-0. HIGHLIGHTS - Sky TG24

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