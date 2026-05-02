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Serie A, Udinese-Torino 2-0 e Como-Napoli 0-0. Stasera Atalanta-Genoa Sky TG24
Serie A, Udinese-Torino 2-0: video, gol e highlights Sky TG24
Udinese-Torino 2-0: gol e highlights Sky Sport
Udinese e Torino scendono in campo con due maglie speciali. VIDEO Sky Sport
Highlights Serie A: Lazio-Udinese 3-3: gli highlights Video Mediaset Infinity
Highlights Serie A: Cagliari-Atalanta 3-2: gli highlights Video Mediaset Infinity
Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari Sky TG24
Serie A: pari Como, vincono Atalanta e Juve. Napoli-Milan 1-0. VIDEO Sky TG24
Serie A, vincono la Cremonese e il Milan. Juventus-Sassuolo 1-1. VIDEO Sky TG24
Serie A, Inter-Atalanta finisce 1-1. Napoli-Lecce 2-1, Udinese-Juventus 0-1 Sky TG24
Serie A: Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2 e Cagliari-Como 1-2 VIDEO Sky TG24
Highlights Serie A Enilive | Torino-Lazio 2-0 S.S. Lazio
Serie A: vincono Milan, Sassuolo e Torino. Roma-Juventus 3-3. VIDEO Sky TG24
Serie A, Fiorentina-Pisa 1-0 e Bologna-Udinese 1-0. HIGHLIGHTS Sky TG24
Serie A, Milan sconfitto. Vincono Atalanta, Roma e Genoa. VIDEO Sky TG24
Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO Sky TG24
Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO Sky TG24
Serie A, Hellas Verona-Udinese 1-3. La decidono i gol di Atta, Zanoli e Davis Sky TG24
Serie A, Como-Torino 6-0 e Fiorentina-Cagliari 1-2. Lecce-Lazio 0-0. HIGHLIGHTS Sky TG24
Udinese-Inter 0-1 | Highlights | Serie A 25-26 inter.it
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