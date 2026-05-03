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Sinner record a Madrid: conquista primo al mondo il quinto Masters 1000 consecutivo Il Sole 24 ORE
Highlights Sinner-Zverev, finale Masters 1000 Madrid (VIDEO) Tennis Magazine Italia
El rey de Madrid: quinto Masters 1000 consecutivo per Sinner! Tennis Magazine Italia
Quando gioca Jannik Sinner a Roma? Due ipotesi: gli verrà concesso un giorno di riposo in più? OA Sport
5 Masters 1000 di fila e non solo: tutti i record di Sinner dopo il trionfo a Madrid eurosport.it
Zverev si arrende: "Sinner è il migliore al mondo, zero chance per noi" eurosport.it
Sinner-Zverev, finale Masters 1000 Madrid: gli highlights La Gazzetta dello Sport
Roma, lunedì alle 10.30 sorteggio con 12 azzurri Sky Sport
Sinner è raggiante dopo la vittoria del Masters 1000 di Madrid: "Con il team stiamo facendo qualcosa di incredibile" eurosport.it
Sinner dominatore assoluto dei 1000! Lezione di tennis a Zverev: 6-1 6-2 in 58' eurosport.it
Jannik Sinner è il nuovo dittatore assoluto del tennis mondiale Rivista Undici
Madrid Open, Sinner: 'Lavoro, disciplina e sacrificio dietro ai successi'. VIDEO Sky Sport
Tennis: Sinner da record vince a Madrid, battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora ANSA
LIVE Sinner-Zverev 6-1, 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 demolisce il tedesco e realizza un record leggendario! OA Sport
Sinner domina Zverev in due set, vince Madrid e fa il record dei Masters 1000 la Repubblica
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La cavalcata di Sinner a Madrid: i colpi più belli e i numeri da record Corriere TV
Sinner esulta: “Stiamo facendo cose incredibili, Zverev non ha giocato il suo tennis”. E fa una promessa… OA Sport
Sinner non si ferma più, domina Zverev e vince anche il Masters 1000 di Madrid Italpress
Tennis, Sinner da capogiro: batte Zverev e conquista anche Madrid · LaC News24 LaC News24
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