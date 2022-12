Umberto Tozzi, tutti i concerti del musicista e cantautore

Gloria Forever è un progetto che vede impegnato Umberto Tozzi in una serie di concerti per tutto il 2022.

Nel corso dell’anno verrà infatti celebrato l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire.

Umberto Tozzi sarà in concerto anche il prossimo inverno nei principali teatri italiani.

Queste invece le prossime date attualmente previste all’estero:

Nel 1987 Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Enrico Ruggeri vinsero con Si può dare di più la trentasettesima edizione del Festival di Sanremo. (La redazione)

