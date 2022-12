Måneskin, il nuovo singolo «La fine» e la tracklist di «Rush!»

I Måneskin hanno finalmente rivelato la tracklist del loro prossimo disco dal titolo Rush! e in uscita il 20 gennaio 2023.

Saranno diciassette che compongono il terzo album della formazione italiana composta da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

Il nuovo disco Rush!, che segue Il ballo della vita del 2018 e Teatro d’Ira – Vol. 1 del 2021, tè stato anticipato dal nuovo singolo dal titolo La fine.

Il prossimo singolo invece sarò Gossip e vedrà protagonista Tom Morello, il leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine. (La redazione)

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.