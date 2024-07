Vicenza in Festival 2024, a luglio e settembre grande musica in Piazza dei Signori

A luglio i concerti delle star mondiali Nick Mason e Marcus Miller, a settembre le icone della canzone italiana, da PFM a Umberto Tozzi (sold out), da Fiorella Mannoia ad Achille Lauro ed Ermal Meta. Torna a suonare la grande musica nella scenografica Piazza dei Signori a Vicenza, grazie a Vicenza in Festival. La manifestazione porta nel salotto cittadino artisti internazionali e stelle della musica italiana.

Nick Mason e Marcus Miller a luglio

Il concerto di Nick Mason’s Saucerful of Secrets, in programma lo scorso anno scorso, era stato sospeso per motivi di sicurezza legati al maltempo. A un anno esatto di distanza, l’ex Pink Floyd vuole ripagare tutti gli spettatori che lo attendevano a Vicenza e torna per una tappa italiana venerdì 19 luglio 2024. Gli appassionati potranno così ritrovare sul palco il supergruppo che ha formato nel 2018 con Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet) e Lee Harris (Blockheads) e che ha l’obiettivo di riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd, attingendo alla discografia pre-Dark Side Of The Moon e ricreando la stessa atmosfera psichedelica e iconoclasta che la band britannica ha insegnato a tutte le generazioni.

Marcus Miller, tra i musicisti più influenti del nostro tempo, sarà a Vicenza il giorno dopo, sabato 20 luglio. Virtuoso del basso e vera e propria leggenda del jazz e del funk , Marcus ha sempre composto e prodotto per il cinema. Marcus non è solamente un bassista, ma è anche un creatore, produttore, polistrumentista e un compositore straordinario e prolifico. Le sue numerose collaborazioni parlano per lui: Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Bryan Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock e Carlos Santana, solo per citarne alcuni, hanno plasmato il suo ambiente musicale e lo hanno reso un’icona della musica jazz, funk e soul.

Gli appuntamenti di settembre

Il primo settembre sarà Ermal Meta a inaugurare la seconda parte di Vicenza in Festival. L’artista di origini albanesi prosegue il tour di promozione di Buona Fortuna, il nuovo album uscito il 3 maggio 2024. Una riflessione sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a Fortuna, la figlia di Ermal e la sua compagna nata da pochi giorni.

“Achille Lauro Summer Fest – A rave before l’Iliade” è l’emblematico titolo del nuovo tour di uno degli artisti più estroversi e creativi della scena italiana che farà a tappa in Piazza dei Signori il 2 settembre 2024. Una nuova e incandescente leg estiva, un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tutti, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini.

Il 3 settembre 2024, 45 anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band italiana più famosa al mondo torna sui palchi italiani con “PFM canta De André Anniversary” per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da La buona Novella, completamente rivisitati dalla band.

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con uno straordinario tour mondiale, “L’ultima Notte Rosa The Final Tour” che attraverserà tre continenti tra il 2024 e il 2025. L’artista celebrerà l’imperdibile gran finale con una tappa in Piazza dei Signori il 4 settembre 2024.

Fiorella Mannoia, la signora della canzone italiana, sarà in Piazza dei Signori il 5 settembre 2024 per una tappa del nuovo tour estivo che la vede in scena con un’orchestra sinfonica. In un anno così speciale che vedrà la cantante italiana spegnere 70 candeline, l’artista romana è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco. (La redazione)