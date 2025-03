Bomba Molotov: l’esordio discografico tra caos e poesia

La band Bomba Molotov debutta con l’album omonimo, in uscita venerdì 7 marzo 2025 per Woodworm e distribuito da Universal Music. Il disco sarà disponibile anche in vinile nel corso del mese di marzo. Un’opera che si annuncia intensa e viscerale, attraversata da sonorità garage rock, punk e blues psichedelico. La poetica dell’album si sviluppa attorno alla dicotomia tra caos e ordine, ribellione e accettazione, offrendo una riflessione sull’incoerenza della natura umana e sulle tensioni del presente.

I temi e le tracce

Le dieci tracce del disco esplorano tematiche universali e attuali. Brani come Cane Sciolto raccontano il conflitto interiore e la ribellione contro se stessi, mentre C’è chi Balla denuncia l’indifferenza della società di fronte alle proprie problematiche. Sabbia si sviluppa come un viaggio onirico in un contesto distopico, con riferimenti al romanzo Amnesia Moon di Jonathan Lethem. Il brano Il Regno, invece, si interroga sulla religione, ispirandosi all’opera di Emmanuel Carrère. Le canzoni tracciano un percorso fatto di crescita personale, viaggi interiori e riflessioni sulla fluidità dell’identità. La musica si muove tra luci e ombre, creando un vortice emotivo che oscilla tra crudezza e introspezione.

Il sound della band

La potenza dei riff, la batteria incalzante e il basso ipnotico si combinano con una voce profonda e tormentata, trasportando l’ascoltatore in un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Le date del tour 2025

Il lancio dell’album sarà accompagnato da una serie di concerti nei club italiani:

14 marzo – Perugia, Afterlife

– Perugia, Afterlife 15 marzo – Roma, RCCB INIT

– Roma, RCCB INIT 21 marzo – Novara, Big Lebowski

– Novara, Big Lebowski 22 marzo – Pesaro, Spazio Webo

– Pesaro, Spazio Webo 23 marzo – Parma, Zu

– Parma, Zu 27 marzo – Firenze, Combo

La storia della band

I Bomba Molotov nascono in una piccola città di mare dall’incontro tra Andrea Baldini (voce e chitarra), Giorgio Ragaglini (chitarra), Paolo Bramanti (basso) e Gerardo Bordini (batteria). Cresciuti con la passione per la musica, hanno seguito percorsi diversi tra cinema, università, ingegneria e business. Dopo vent’anni, il progetto ha ripreso vita, trasformando l’energia delle loro sessioni in una produzione musicale concreta. Il loro sound è caratterizzato da elementi che spaziano dal blues al punk, con testi che indagano le contraddizioni dell’animo umano e il difficile adattamento alla realtà in continuo mutamento. L’album Bomba Molotov segna l’inizio di un nuovo capitolo per la band, pronto a lasciare il segno sulla scena musicale italiana. (La redazione)