Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 e vola all’Eurovision!

L’8 marzo 2025, il Teatro Dogana di San Marino ha fatto da cornice a una serata indimenticabile per la musica europea. Il San Marino Song Contest, l’evento che seleziona il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, ha incoronato Gabry Ponte con il brano Tutta l’Italia. Con una performance travolgente e un’energia esplosiva, il celebre DJ e produttore italiano ha conquistato il pubblico e la giuria, guadagnandosi l’accesso alla prestigiosa competizione europea che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.

La gara: 20 artisti in sfida

La competizione ha visto in gara venti artisti provenienti da diversi Paesi europei, tra volti noti e nuove proposte. I concorrenti hanno dato il massimo per ottenere il pass per l’Eurovision, regalando al pubblico uno spettacolo di altissimo livello. Tra i favoriti della vigilia c’erano nomi come Bianca Atzei, Marco Carta, Pierdavide Carone e il gruppo sloveno KiNG FOO, ma alla fine è stato Gabry Ponte a imporsi con un brano che celebra l’unità e la bellezza dell’Italia in una chiave dance irresistibile.

Una vittoria meritata

Tutta l’Italia ha saputo conquistare non solo il pubblico presente in sala, ma anche la giuria, composta da esperti del settore musicale e rappresentanti della scena eurovisiva. Il pezzo, con il suo ritmo incalzante e il testo che celebra la cultura e lo spirito italiano, ha tutte le carte in regola per brillare sul palco di Basilea.

Un grande show con ospiti speciali

La serata, condotta con carisma da Flora Canto e Francesco Facchinetti, è stata arricchita dalla presenza di ospiti d’eccezione. Cristiano Malgioglio ha regalato momenti esilaranti con i suoi commenti taglienti, mentre La Rappresentante di Lista e Senhit hanno incantato il pubblico con le loro esibizioni. Un evento che ha unito spettacolo e musica in un mix perfetto.

San Marino punta in alto all’Eurovision 2025

Ora l’attenzione si sposta su Basilea, dove Gabry Ponte rappresenterà San Marino con la speranza di portare il piccolo Stato al vertice della classifica eurovisiva. Con un pezzo trascinante e una performance scenografica all’altezza delle aspettative, il DJ italiano è pronto a far ballare tutta l’Europa. L’appuntamento è dal 13 al 17 maggio: riuscirà Tutta l’Italia a conquistare il cuore degli eurofan? (La redazione)