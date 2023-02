Concerti, il tour dei Wilco

I Wilco di Jeff Tweedy annunciano un tour che toccherà anche il Regno Unito e l’Europa con spettacoli appena annunciati in Belgio, Portogallo, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda che vengono aggiunti a quelli primaverili negli Stati Uniti meridionali.

La band alt. country e rock di Chicago, che lo scorso anno ha dato alle stampe il bellissimo Cruel Country, inserito tra i dischi più belli del 2022, inizierà il tour in Florida, Georgia, Alabama, Tennessee e Carolina. (La redazione)

