Il ritorno di Sophie Auster con il nuovo singolo What You’re Doing To Me

Dopo tre anni di silenzio discografico, Sophie Auster torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo Look What You’re Doing To Me, che uscirà venerdì 25 ottobre 2024. Questa traccia rappresenta una prima anticipazione del suo prossimo album, Milk for Ulcers, atteso per il 2025. Il singolo è un vibrante mix di sonorità pop-folk che catturano perfettamente le emozioni di una nuova relazione in fiore, con arrangiamenti leggeri e orecchiabili che attraggono fin dal primo ascolto.

Contro la superficialità della contemporaneità

In un contesto musicale dominato da algoritmi e da emozioni superficiali, Sophie Auster emerge come una voce autentica. La sua musica rappresenta un rifugio dalle distrazioni e dall’iperconnessione dei nostri tempi. Auster, attraverso le sue canzoni, esplora temi universali e profondi come la perdita, la tristezza, la rabbia e l’incertezza. Questi sentimenti, condivisi da tutti ma spesso difficili da esprimere, trovano un loro spazio nel suo mondo musicale, lontano dal rumore assordante della cultura mediatica che troppo spesso genera solitudine invece di unione.

Un’infanzia tra l’arte e la musica

Figlia degli scrittori di fama internazionale Paul Auster e Siri Hustvedt, Sophie è cresciuta in un ambiente artistico straordinario. La sua casa era frequentata da artisti e musicisti, un’influenza che ha lasciato un’impronta indelebile nella sua formazione. A soli otto anni inizia a cantare, mentre il suo primo album debutta quando ha appena sedici anni. Due anni dopo, la sua musica viene pubblicata dall’etichetta francese Naive Records, segnando l’inizio della sua carriera professionale.

Le collaborazioni tra moda e cinema

Oltre alla musica, Sophie Auster ha attirato l’attenzione di grandi marchi di moda come Chanel, Dior e Ferragamo, con cui ha collaborato sin dall’inizio della sua carriera. Nel 2019, l’album Next Time, pubblicato da BMG, ha consolidato ulteriormente la sua reputazione. Uno dei brani più celebri dell’album, Mexico, è stato scelto per la colonna sonora del film “The Jesus Rolls”, diretto da John Turturro.

Premi e riconoscimenti internazionali

L’eclettismo e il talento di Sophie Auster non sono passati inosservati. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia negli Stati Uniti che all’estero. Tra questi, spiccano il prestigioso premio John Lennon per i cantautori per la canzone “Little Bird”, e il titolo di “Cantante dell’Anno” conferitole da Cosmopolitan Spagna.

Un videoclip intimo per il nuovo singolo

Look What You’re Doing To Me non è solo una canzone emozionante, ma anche un progetto visivo toccante. Il videoclip che accompagna il brano è un collage personale di filmati che vedono protagonisti Sophie e il suo partner Spencer, ripercorrendo i momenti salienti dei loro sette anni insieme. Girato con un iPhone, include dietro le quinte di servizi fotografici e frammenti di vita condivisa, creando un ritratto intimo e autentico di una relazione che cresce e si evolve.

Aspettando il nuovo album, il nuovo video Look What You’re Doing To Me

Con il suo ritorno sulla scena musicale, Sophie Auster conferma ancora una volta la sua capacità di esplorare temi complessi e profondi attraverso una musica che è al tempo stesso accessibile e ricca di significato. Look What You’re Doing To Me è solo un assaggio del viaggio emozionale che il suo nuovo album promette di offrire, consolidando ulteriormente il suo posto nel panorama musicale contemporaneo. (La redazione)