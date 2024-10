Im Schwarzwald, il terzo album degli Hamburg Spinners

Nella foresta nera, così si traduce il titolo Im Scharzwald del nuovo album del quartetto tedesco The Hamburg Spinners, un viaggio attraverso dodici brani strumentali di mod jazz, rhythm and blues e soul, il genere di cose che label come Stax Records si sarebbero affrettate a pubblicare tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, per intenderci.

La formazione è composta da basso, chitarra, batteria, e ovviamente lui, l’organo Hammond B-3, suonato dal fondatore della band, Carsten “Erobique” Meyer, un veterano con alle spalle notevoli release sia come solista che in altre formazioni e tutt’altri generi (degno di nota è International Pony con DJ Koze).

La foresta nera del titolo si riferisce alla fitta foresta situata nel sud-ovest della Germania, al confine con la Francia, come un invito ad entrare nel fitto Hammond groove che tessono gli Hamburg Spinners, raccogliendo l’eredità di band come Booker T & The MG’s, la cui impronta si sente maggiormente nei brani Huschdegudsl e Kunstkoepfe.

Forte è anche l’influenza cinematografica: l’apertura dell’album Heisser Schlitten potrebbe benissimo trovare posto in un surfer film anni 60, Trachtrock assomiglia a certe musiche da b-movie erotico, Messe In H, G, B Und Es sarebbe il tappeto perfetto per una scena di inseguimento in uno spy movie.

Che il ritmo sia più rilassato come nella quasi psichedelica DasBlaue Auge, o incalzante come Bergamod, col suo break al fulmicotone a tre quarti di brano, Im Scharzwald degli Hamburg Spinners è una interpretazione piacevole e coerente di un filone retro, senza mai scadere nel banale. (Adaja Inira)