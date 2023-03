I «capolavori nascosti» di Mogol e Lavezzi, compreso un inedito

2 Minuti

223 Parole

Mogol e Lavezzi rappresentano un bel tratto della musica italiana d’autore, una “rinomata ditta” che ha scritto successi entrati nell’immaginario della gente e nell’airplay di sempre con “evergreen” come Vita (per il progetto Dalla/Morandi), Stella nascente (per la Vanoni) o Varietà (per Morandi), solo per citarne alcune.

Senza ombra di dubbio tra i più importanti e rappresentativi nomi del panorama musicale italiano, legati da una profonda amicizia e da una grande sintonia artistica, Mogol e Mario Lavezzi continuano a scrivere capolavori, a volte “nascosti”, tanto da dare il titolo alla raccolta pubblicata il 17 marzo 2023 dal titolo – appunto – Capolavori Nascosti.

Un album che ha il pregio di presentare agli ascoltatori delle vere perle, tra le più belle canzoni firmate dai due artisti nel corso del loro lungo sodalizio (iniziato nel 1968 quando composero Il primo giorno di Primavera, grande successo dei Dik Dik) e qui eseguite con molti dei più grandi artisti della nostra musica (Riccardo Cocciante, Raf, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Mango, Luca Carboni, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni…).

Tredici brani (la maggior parte dei quali incisi per gli album di Lavezzi) e l’inedito Una storia infinita. Il nuovo brano è accompagnato da un videoclip e sarà disponibile anche sulle principali piattaforme per l’ascolto in streaming. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]