«On Stage Off Stage» è il documentario sul tour europeo di Little Simz

1 Minuto

188 Parole

Dopo la pubblicazione a sorpresa del suo nuovo album No thank you, la rapper britannica Little Simz annuncia l’uscita di On Stage Off Stage, documentario sul suo recente tour europeo girato e montato da Abu Dumbuya.

Se Sometimes I Might Be Introvert del 2021 ha catapultato Simz nelle classifiche, nella Top 5 degli album, collezionando vittorie al Mercury Music Prize, Mobo, all’Ivor Novello e Brit Awards, e raggiungendo un pubblico enorme nel Regno Unito e in Europa, No thank you è un’altra deliziosa svolta a sinistra per la ventinovenne Simbiatu Ajikawo.



Elegante, conciso e assolutamente propulsivo, No thank you è il saluto con due dita di Simz, decisamente punk rock, al conformismo, alla fama e a tutte le aspettative e restrizioni che ne derivano. Registrato con il suo collaboratore abituale Inflo, questo è il disco di Simz più libero, audace e spontaneo.

Dopo l’uscita di No thank you, Simz aveva condiviso un cortometraggio visionario diretto dall’acclamato fotografo e regista Gabriel Moses. Più recentemente ha eseguito Heart On Fire alla 76ª edizione dei British Academy Film Awards, accompagnata da Joan Armatrading come ospite a sorpresa. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]