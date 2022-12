Il ritorno a sorpresa di Little Simz con «No Thank You»

1 Minuto

Dopo l’acclamato quarto album del 2021, Sometimes I Might Be Introvert, la rapper britannica di origine nigeriana Simbiatu “Simbi” Abisola Abiola Ajikawo, meglio noto al grande pubblico come Little Simz, pubblica un nuovo album dal titolo No Thank You.

Annunciato via social il 6 dicembre e pubblicato il 12 dicembre 2022, il quinto album della Simz si compone di 10 inediti prodotti da Inflo. (La redazione)

Amazon / Spotify