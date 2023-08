The 7 Day Weekend, il nuovo singolo «High» con Sonya Rae Taylor

Giusto in tempo per le vacanze, il duo americano The 7 Day Weekend, letteralmente ‘il weekend che dura 7 giorni’, ha sia il nome che il sound giusto per finire nelle playlist estive con il nuovo singolo High feat Sonya Rae Taylor.

High è un brano di morbido r&b/neo soul che però affonda le radici nel funk e soul anni ’70 e vede la partecipazione della cantante bostoniana Sonya Rae Taylor, la cui voce scivola come burro sulla strumentale mentre canta dell’ebbrezza dell’amore.

Dietro a The 7 Day Weekend ci sono i musicisti Kris Yunker e Alan Evans (batterista e fondatore dei Soulive), entrambe con un vastissimo bagaglio di esperienza e un album come duo sotto questo nome, uscito nel 2020 e composto interamente di strumentali.

Con il nuovo singolo High non solo The 7 Day Weekend annunciano il prossimo album Dream Fantastic, ma dimostrano che quando collaborano con l’ospite giusto, la loro musica vola ancora più in alto. (Adaja Inira)