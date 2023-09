I Måneskin sorprendono i fan di New York con un concerto a Times Square

Con una straordinaria mossa sorpresa, i Maneskin hanno incantato il pubblico di New York con un concerto improvviso nella leggendaria Times Square di Manhattan.

L’evento, avvenuto verso l’una del pomeriggio del 15 settembre 2023, ha attirato una folla entusiasta che ha affollato la piazza per assistere alla performance di una delle band più acclamate al mondo.

Reduce dalla loro vittoria nella categoria “Best Rock” ai VMA’s 2023, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno cantato i loro successi di fronte a una platea in visibilio, dimostrando il loro amore per i fan americani.

Questo evento straordinario è stato un regalo speciale ai loro sostenitori a pochi giorni dall’inizio del tour mondiale “Rush! World Tour“. La tappa di New York, prevista per il 21 settembre 2023 al Madison Square Garden, è attesissima, con un pubblico che ha già riempito gli anfiteatri nelle principali città del Nord America, Sud America (Argentina, Brasile, Cile e Colombia), Giappone, Regno Unito, Europa e perfino in Australia, con numerose date già sold out.

Con la loro spontaneità e il loro talento indiscusso, i Maneskin continuano a conquistare il cuore dei fan di tutto il mondo, mettendo in mostra il loro appeal che trascende le frontiere nazionali. (Aaron Stack)