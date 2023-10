Salmo e Noyz Narcos annunciano «CVLT»

Salmo e Noyz Narcos, due tra i più celebri rapper italiani, hanno annunciato un disco collaborativo dal titolo CVLT. Il progetto, che vede la partecipazione anche del maestro del brivido Dario Argento, è stato presentato con un cortometraggio scritto e diretto dal regista, già disponibile in streaming su Prime Video.

Nel cortometraggio, prodotto da Maestro e Think Cattleya, Argento interpreta se stesso e accoglie Salmo e Noyz Narcos nella sua villa, un luogo sinistro e inquietante abitato da inquietanti individui e oggetti di scena sinistri che richiamano i grandi capolavori del regista. I due rapper si renderanno presto conto di essere caduti in una trappola che non lascerà loro scampo.

Il disco CVLT è previsto in uscita per il 3 dicembre 2023, anche se la data non è ancora stata confermata ufficialmente.

L’annuncio di questo progetto ha generato grande entusiasmo tra i fan dei due rapper, che si aspettano un lavoro di grande impatto, sia dal punto di vista musicale che visivo.

Il cortometraggio “CVLT”

Il cortometraggio “CVLT” è un vero e proprio racconto horror che vede Salmo e Noyz Narcos nei panni di due amici che si ritrovano a dover affrontare una serie di pericoli in una villa spettrale.

Il cortometraggio è girato in bianco e nero e ha un’atmosfera cupa e inquietante, tipica dei film di Dario Argento. Il regista interpreta se stesso e guida i due rapper in un viaggio attraverso i suoi ricordi e le sue paure più profonde. Il cortometraggio è disponibile in streaming su Prime Video dal 10 ottobre 2023. (La redazione)