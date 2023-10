Area Sanremo 2023, aperte le iscrizioni per i nuovi talenti

La corsa per partecipare al Festival di Sanremo 2024 è ufficialmente iniziata con l’apertura delle iscrizioni per Area Sanremo, il concorso organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica e dal Comune della città dei fiori.

L’obiettivo è chiaro: scoprire nuovi talenti che possano brillare sul palco del Teatro Ariston l’anno prossimo. I partecipanti avranno l’opportunità di competere per un posto nelle selezioni di Sanremo Giovani, il trampolino di lancio verso la celebre kermesse canora.

Il successo dell’anno scorso ha dimostrato che Area Sanremo è una vera porta d’ingresso verso il Festival. Il gruppo Collazio, sconosciuto fino alle audizioni al Palafiori, ha conquistato il pubblico e la critica con il brano Non mi va e ha ottenuto l’accesso diretto a Sanremo 73, grazie ai voti di Sanremo Giovani. Questo testimonia quanto sia fondamentale per i giovani talenti italiani partecipare a questo concorso.

La scadenza

La scadenza per le candidature è fissata alla mezzanotte del 30 ottobre 2023. Gli aspiranti artisti, con età compresa tra i 16 anni compiuti e i 30 non ancora compiuti al primo gennaio 2024, possono iscriversi gratuitamente sul sito ufficiale www.area-sanremo.it.

È possibile selezionare una delle tre categorie disponibili: “singolo”, “duo” o “gruppo”. Inoltre, è necessario caricare un brano inedito che rispetti le specifiche indicate nel regolamento, anch’esso disponibile sul sito.

Le proposte dei partecipanti saranno valutate da una commissione guidata nientemeno che da Amadeus, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2024.

Le finali

Le audizioni per la fase eliminatoria si terranno al Palafiori nel mese di novembre. Le finali sono programmate per il 25 e 26 novembre 2023, e rappresentano l’opportunità decisiva per i partecipanti di mettersi in mostra.

Inoltre, oltre alla possibilità di esibirsi sul prestigioso palco dell’Ariston, “Area Sanremo” offre un percorso di formazione denominato “Area Sanremo Experience”.

Il concorso “Area Sanremo” riserva quattro posti “riservati” per i vincitori delle selezioni dirette a Sanremo Giovani, mentre otto posti sono destinati a cantanti e gruppi emergenti selezionati dalla Rai.

I 12 artisti avranno l’opportunità di esibirsi in diretta su Rai1 il 20 dicembre 2024 presso il Teatro del Casinò di Sanremo, e i primi tre classificati otterranno il pass per il festivalone di febbraio.

Per tutti i giovani artisti in erba che sognano di calcare il palco di Sanremo, Area Sanremo rappresenta un’occasione straordinaria. Le iscrizioni sono aperte, il palco è pronto, e l’opportunità di una vita può essere solo a una canzone di distanza. (La redazione)