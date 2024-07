Il jazz funk del quartetto Resolution 88. Ascolta il nuovo album «Vortex»

Un vortice di suoni che avvolge con groove complessi, armonie sofisticate e audaci improvvisazioni, mostrando innovazione compositiva seppur mantenendosi fedele al suono iconico delle tastiere Fender Rhodes e dei sintetizzatori che sono da sempre alla base della musica del quartetto inglese di jazz-funk Resolution 88.

Si intitola Vortex il quarto album della band, e segna un punto di svolta nella carriera del gruppo, fondato nel 2012 dal tastierista Tom O’Grady, e comprendendo anche Tiago Coimbra al basso, Ric Elsworth alla batteria e Alex Hitchcock al sassofono.

Otto i brani in totale del disco, tutte strumentali salvo Love Will Save The Day, che vede come ospite d’eccezione la cantante Vanessa Haynes, nota per aver cantato per anni nel leggendario gruppo acid jazz Incognito, che qui mostra appieno di aver ben imparato le lezioni jazz-funk impartite da quella band.

Troviamo poi Never Ever Ever che inizia con un groove atmosferico che si intensifica con un assolo di synth Odyssey, mentre gli accordi rigogliosi dell’Oberheim aggiungono profondità armonica, costruendo un muro sonoro intenso, mentre Final Approach evocale luci di un aereo che atterra di notte, creando un’atmosfera rilassata e misteriosa.

Shriffty è un classico jazz-funk in cui Tom Smith si unisce alla band per un focoso assolo di sassofono, lo ritroviamo poi sempre al basso e anche al clarinetto anche nella titletrack Vortex, une epica avventura in 8 minuti, con suoni cosmici che orbitano attorno a un ritmo prima rilassato poi frenetico.

Menzione speciale per il brano Sky High (For Larry and Fonce), un tributo alla musica anni 70 dei Mizelle Brothers, a cui i Resolution 88 rendono omaggio con una composizione sognante e ipnotica che ha riscontrato l’approvazione persino di Gilles Peterson.

Vortex è un tour de force musicale che unisce innovazione e nostalgia. Ogni traccia esplora nuove dimensioni del jazz funk pur rimanendo radicato nei suoni classici da sempre definiscono i Resolution 88. (Adaja Inira)