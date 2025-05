Alan Sparhawk con “With Trampled by Turtles” e un tour in Italia

Alan Sparhawk, fondatore e voce dei Low, torna in Italia per una serie di concerti a giugno e agosto 2025, in occasione della pubblicazione del suo nuovo album solista With Trampled by Turtles, in uscita il 30 maggio per Sub Pop Records. Un progetto che nasce dalla collaborazione con la band Trampled by Turtles, amici e compagni di lunga data.

Un disco nato dalla connessione e dal lutto

With Trampled by Turtles è un album profondamente radicato nella dimensione collettiva. Dopo la morte di Mimi Parker nel 2022, Sparhawk ha trovato nei Trampled by Turtles una comunità in grado di offrire sostegno umano e artistico. Registrato in un solo giorno presso i Pachyderm Studios in Minnesota, il disco rappresenta una sintesi di amicizia, esperienza condivisa e trasformazione emotiva.

L’album si muove tra folk acustico e bluegrass, con arrangiamenti che includono strumenti a corda e archi. Tra i brani più rilevanti figurano Screaming Song, Not Broken, Too High e Heaven, già presenti in forma elettronica nell’album White Roses, My God, e ora reinterpretati in chiave intima e acustica.

Collaborazioni e produzione

La registrazione è avvenuta a fine 2023, durante una sessione dei Trampled by Turtles alla quale Sparhawk si è unito per completare alcune tracce rimaste in sospeso. Alcuni dei brani inclusi non avevano trovato spazio nei Low, altri sono inediti. Il disco include anche collaborazioni familiari, come quella con la figlia Hollis, confermando la tendenza di Sparhawk a lavorare con figure a lui vicine.

Questa seconda uscita solista segue il debutto White Roses, My God, pubblicato nel 2024 e accolto positivamente dalla critica internazionale.

Le date italiane del 2025

Il tour italiano prenderà il via il 2 giugno a Torino e toccherà alcune delle principali città e festival del Paese. In chiusura, è previsto il ritorno di Sparhawk allo Ypsigrock Festival ad agosto.

Calendario completo:

2 giugno – Torino – Spazio211

3 giugno – Roma – Largo Venue

4 giugno – Bologna – Express Festival @ Locomotiv Club

5 giugno – Milano – Unaltrofestival @ Magnolia

9 agosto – Castelbuono (PA) – Ypsigrock Festival

Un ritorno dal vivo all’insegna della condivisione

L’approccio live di Sparhawk riflette lo spirito che anima il disco: intimità, empatia e appartenenza. Sul palco, l’interazione tra voce, strumenti acustici e musicisti crea un clima di ascolto collettivo che va oltre la semplice esecuzione. With Trampled by Turtles è il risultato di un processo di creazione condivisa e si presenta come un’opera destinata a essere vissuta appieno dal vivo. (La redazione)