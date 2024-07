Uniform, una delle band più interessanti della scena industrial contemporanea

Gli Uniform sono una delle band più interessanti e potenti della scena industrial attuale. Formatisi nel 2013 a New York, il gruppo è nato dall’incontro tra il cantante Michael Berdan e il chitarrista Ben Greenberg (The Men). La formazione della band si è poi arricchita con l’aggiunta di due batteristi, Mike Sharp e Michael Blume, e del bassista Brad Truax. La loro musica è un’esplosione di suoni industriali, noise rock e techno, con un’influenza metal che ricorda i Celtic Frost.

Un sound unico ricco di influenze

Gli Uniform sono rinomati per la loro capacità di fondere generi diversi, creando un suono unico e riconoscibile. Immaginate un mix tra il noise dei Jesus Lizard di David Yow e gli immortali Ministry. La band si ispira a vari stili musicali, tra cui industrial, noise rock e techno, senza dimenticare un forte legame con l’heavy metal. Le loro influenze si estendono anche ai Faith No More di ‘Angel Dust’, che gli Uniform citano come maestri della follia musicale.

American Standard, l’album del 2024

American Standard è l’album più intimo e personale della band fino a oggi. Il disco affronta temi di autodistruzione, con un focus particolare sulla lotta permanente del cantante Michael Berdan contro la bulimia nervosa. I testi di Berdan esplorano il sé più profondo, rivelando il dolore di un individuo schiacciato dalla malattia. La band supporta queste tematiche con un maestoso ronzio meccanico e ritmi polverizzanti, che riflettono la violenza psichica dei testi.

Tematiche e struttura del nuovo disco

Il contenuto di American Standard si divide in due sezioni distinte. Il lato A del disco tratta di un individuo che vive in un purgatorio di crisi fisica e psichica, mentre il lato B affronta l’impatto che una vita passata a gestire un disturbo alimentare ha sugli altri. La musica degli Uniform è tanto violenta quanto affascinante, con riff e ritmi che ricordano gli Unsane, ma che si evolvono in melodie di synth gigantesche prima di collassare su se stesse.

L’evoluzione del suono

Il nuovo album, ‘American Standard’, è un’opera d’arte agonizzante nella sua onestà e implacabile nella sua ricerca della trascendenza sonora. È orribile. È bella. È necessaria. Il duo industrial pubblicherà il nuovo album il 23 agosto 2024 per Sacred Bones, anticipato dal singolo “Permanent Embrace”. Un altro brano, ‘This is not a Prayer’, ha preparato il terreno per questa nuova uscita il mese scorso.

La data italiana: un evento da non perdere

Gli Uniform porteranno la loro potente performance in Italia quest’autunno. Sono attesi all’Arci Bellezza di Milano il 17 ottobre 2024, dove suoneranno insieme a The Body & Dis Fig e i Bad Breeding. Questa sarà un’occasione imperdibile per assistere alla loro energia esplosiva dal vivo e per immergersi nel loro mondo sonoro unico.

Per i fan dell’industrial e del noise rock

Gli Uniform sono una band che non teme di esplorare i lati più oscuri e intensi della condizione umana attraverso la loro musica. Con American Standard, hanno creato un album che è allo stesso tempo personale e universale, riflettendo la lotta e il dolore con una brutalità e una bellezza ineguagliabili. La loro evoluzione continua a sorprenderci, e il loro prossimo tour promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i fan dell’industrial e del noise rock. (La redazione)