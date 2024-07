Steve Wynn, il nuovo album «Make It Right» e un libro autobiografico

Steve Wynn, musicista e cantautore statunitense noto per essere stato membro fondatore dei Dream Syndicate, una delle formazioni più influenti del movimento paisley underground degli anni ’80, ha deciso di intraprendere una nuova avventura. Dopo anni di carriera musicale, Wynn ha scelto di mettere su carta le sue memorie, creando un affascinante intreccio tra passato e presente, tra parole e note.

Il primo libro

Negli ultimi anni, Wynn ha lavorato con dedizione alla stesura del suo primo libro di memorie. Il volume narra la sua vita, dalla sua infanzia a Los Angeles, al precoce innamoramento per la musica, fino al viaggio che lo ha portato avanti e indietro nel tempo, con un’attenzione particolare alla prima era dei Dream Syndicate.

La sinergia tra scrittura e musica

Durante il processo di scrittura, Wynn ha iniziato a creare qualcosa di straordinario. Ogni capitolo del libro e ogni riflessione sui momenti significativi della sua vita hanno ispirato nuove canzoni. Questo processo creativo incrociato ha dato origine a un dialogo continuo tra le sue riflessioni letterarie e musicali, creando una sinergia unica.

Un doppia chiave di lettura

Le riflessioni personali di Wynn si sono intrecciate con le melodie, in un commento reciproco tra parole e musica. Il risultato di questo viaggio è duplice: un libro di memorie intitolato I Wouldn’t Say It If It Wasn’t True” pubblicato da Jawbone Press (per ora solo in inglese), e un nuovo album intitolato Make It Right, su Fire Records, che segna il suo ritorno discografico come solista. Entrambe le opere saranno pubblicate il 30 agosto 2024.

I primi singoli che anticipano l’album

Il nuovo album, anticipato dai singoli Make It Right e Making Good on My Promises, promette di essere un riflesso sonoro delle pagine del libro, un viaggio musicale che accompagna e amplifica le memorie scritte. Con questi nuovi lavori, il musicista e cantautore originario di Los Angeles, ora di stanza a New York, non solo celebra la sua carriera, ma si proietta anche verso il futuro, dimostrando che il suo spirito creativo è più vivo che mai.

Un doppio lavoro artistico e intellettuale

Steve Wynn continua a sorprendere i suoi ammiratori con un doppio lavoro artistico e intellettuale che vanno a braccetto: un album e un libro di ricordi che ci immergono nella vita di un’artista che ha sempre seguito il proprio cuore, lasciandosi ispirare in ogni istante dalla passione e dalla sincerità. (La redazione)