La versione inedita di «I Want You» di Bob Dylan registrata in Giappone nel 1978

Ascolta la versione inedita di I Want You di Bob Dylan registrata in Giappone il 28 febbraio 1978 e inclusa nel cofanetto di prossima uscita dal titolo The Complete Budokan 1978.

The Complete Budokan 1978, in uscita il 17 novembre 2023, celebra i 45 anni dagli storici concerti di Bob Dylan alla Nippon Budokan Hall di Tokyo.

Il cofanetto include due spettacoli completi con 58 tracce, 36 delle quali inedite, tutte recentemente remixate dai nastri analogici originali a 24 canali.

Il box di 4 CD è accompagnato da un libro di 60 pagine e cimeli del tour originale come biglietti per i concerti, opuscoli, poster e volantini. (La redazione)