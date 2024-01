Helado Negro con il nuovo album «Phasor»

Il 2 febbraio 2024 esce per 4AD Phasor, il nuovo album del musicista statunitense di origini ecuadoriane Roberto Carlos Lange, in arte Helado Negro.

Due delle nove tracce di cui si compone Phasor sono già disponibili in streaming: LFO (Lupe Finds Oliveros) e I just want to wake up with you. Il nuovo disco segue Far In del 2021. (La redazione)