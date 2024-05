Marina Allen con il terzo album «Eight Pointed Star»

La talentuosa cantautrice californiana Marina Allen si appresta a tornare sulla scena musicale con il suo terzo album in studio, Eight Pointed Star, in uscita a giugno 2024 per Fire Records. Dopo il successo dei suoi precedenti lavori, Candlepower del 2021 e Centrifics del 2022, Marina Allen ha collaborato con il rinomato produttore Chris Cohen, una figura iconica della scena lo-fi indipendente americana. Cohen, noto per il suo eclettismo e la sua abilità nel lavorare con artisti di spicco come Weyes Blood, Le Ren e Deerhoof, ha contribuito a plasmare il suono unico di questo nuovo album.

Eight Pointed Star è un viaggio attraverso le sonorità del alternative folk degli anni ’90 e 2000, con un gusto distintamente americano. Marina Allen ha saputo combinare magistralmente elementi di indie e alternative pop con influenze folk e vocali, creando un sound che richiama artisti come Aldous Harding, Fiona Apple e Waxahatchee. Tuttavia, è la sua voce inconfondibile che emerge come protagonista, trasportando l’ascoltatore in un mondo di emozioni e riflessioni.

L’album è stato orchestrato e arrangiato in modo sublime, con una prospettiva lirica che si distingue per la sua profondità e autenticità. Marina Allen ha dimostrato di aver maturato una sensibilità artistica unica nel corso della sua carriera, culminando in un lavoro che si erge come il perfetto terzo capitolo della sua discografia.

Con tocchi di ispirazione provenienti da figure seminali come The Roches, Karen Dalton, Joanna Newsom e Meredith Monk, Marina Allen ha creato un’opera che cattura l’essenza della sua identità artistica in modo straordinario. Eight Pointed Star promette di essere un punto di svolta nella carriera di Marina Allen, consolidando il suo status come una delle voci più raffinate e originali della scena musicale contemporanea. (La redazione)