I torinesi Linda Collins con il nuovo album “Choices”

I Linda Collins ritornano con un nuovo brano che promette di conquistare i cuori degli ascoltatori. Il loro secondo singolo, All My World Is Around You, è un’anteprima dell’atteso album Choices, previsto per la seconda metà di settembre 2024. Il singolo segna il ritorno della band a quasi tre anni di distanza dal loro acclamato esordio del 202, intitolato Tied e pubblicato sempre da Urtovox Records.

La magia di “Sunbeams” con Benedetta Sotgiu

Il 22 marzo scorso, i Linda Collins avevano già dato un assaggio del loro prossimo lavoro con il singolo Sunbeams, arricchito dalla voce incantevole di Benedetta Sotgiu. La giovane musicista e producer sarda ha infuso al brano un tocco di eleganza internazionale, catturando subito l’attenzione della critica e degli appassionati di musica. Il suo contributo ha suscitato curiosità e ammirazione, posizionando il gruppo torinese sotto i riflettori del panorama musicale italiano.

“All My World Is Around You”, un’iniezione di speranza

Con All My World Is Around You, i Linda Collins offrono un potente inno alla speranza. La canzone esplora la capacità di affrontare le difficoltà e di ritrovare se stessi nonostante le avversità. È un viaggio emotivo che tocca temi universali come la forza, la debolezza e la mancanza, invitando l’ascoltatore a riflettere e a sentirsi meno solo nelle proprie sfide.

Le influenze musicali e l’originalità dei Linda Collins

Il brano si distingue per la sua esplorazione delle relazioni umane attraverso sonorità che evocano artisti come Piano Magic, Bon Iver e Iron & Wine. Le melodie sussurrate rimandano alle atmosfere di Girls in Hawaii e Sparklehorse, mantenendo però un’impronta unica e originale. I Linda Collins riescono a mescolare influenze prestigiose con una forte identità musicale, creando un sound che resta distintivo e autentico.

L’attesa del nuovo album del 2024: “Choices”

Con All My World Is Around You, i Linda Collins dimostrano ancora una volta la loro maestria nel fondere emozioni profonde con una raffinata eleganza musicale. Questo nuovo singolo è destinato a diventare uno dei pezzi forti dell’album Choices, che i fan e gli appassionati di musica italiana di qualità aspettano con entusiasmo. Un disco che promette dall’intensa profondità che segnerà sicuramente il panorama musicale contemporaneo del nostro Paese. (La redazione)