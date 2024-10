Radio Chévere, il nuovo album dei Rio 18

Radio Chévere, il nuovo album del collettivo internazionale Rio 18, ci invita a fare un viaggio sonoro itinerante, con tappa in Uruguay, Brasile, Venezuela, Columbia, Messico, California e New York, attraverso generi come samba, salsa, cumbia, funk, joropo, disco e yacht rock.

L’album si presenta come una sorta di mixtape vibrante e caleidoscopico, con ogni brano intervallato da uno skit, come fosse davvero una messa in onda radiofonica, in cui DJ Coco Maria fa da speaker, o meglio da guida turistica.

Sebbene il fondatore dei Rio 18, Carwyn Ellis, avesse già flirtato con le influenze latine, in Radio Chévere ci si tuffa a capofitto, creando un disco che è talmente eclettico da sembrare una lettera d’amore internazionalista.

Dalla disco-pop brasiliana di Sempre Amor, passando per la salsa psichedelica di Casa Loca, la lussureggiante ballata samba Oh Minha Querida, o l’ariosa She’s In LA, che regala una morbida brezza AOR in mezzo al caldo tropicale, ogni traccia offre qualcosa di distinto.

Tra gli ospiti troviamo le leggende brasiliane The +2’s con Moreno Veloso, Kassin e Domenico Lancellotti, la regina venezuelana della llanera Luzmira Zerpa e il duo yacht rock Young Gun Silver Fox, facendo sembrare l’album come un jam session collaborativa che abbraccia sia il tempo che la geografia.

Il disco opera anche come una metafora della migrazione; la musica si muove liberamente come le persone che la ispirano, attraversando confini, fondendo tradizioni e riflettendo le realtà globali della migrazione e dello scambio culturale.

Che tu parli fluentemente la samba o sia analfabeta di ritmi latini, Radio Chévere dei Rio 18 è un occasione perimmergersi in una esplorazione gioiosa e senza confini di grooves dal sapore tropicale. (Adaja Inira)