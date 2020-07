Lo so, è un pensiero retorico, ovvio, scontato, fate voi, però le vecchie contadine che il giovedì mattina vengono in città, trascinando sotto il sole il loro carretto carico di ortaggi da vendere al mercato, sono il simbolo di un’Italia che non c’è più e che, nonostante tutto, continua a resistere con passione e dignità.

A proposito del mercato del giovedì…

In questi giorni vado spesso a casa di mia madre e ogni volta ho la sensazione che mio padre possa entrare da un momento all’altro. Oggi, per esempio, verso l’ora di pranzo, ho sentito prima dei passi sul pianerottolo e subito dopo un tintinnio di chiavi provenire da dietro la porta. Ho pensato: “Ecco, vuoi vedere che adesso entra con la spesa del giovedì e si mette a cucinare?”

Questa è per te, papà, ovunque tu sia.