Alla fine tutto torna. La new wave, il post-punk, il college rock, ma soprattutto quella voglia di canzoni dannatamente graffianti e malinconiche come, per esempio, questa “You Said. La mia preferita del disco, almeno finora.

N.B. : foto in alto di Kman999 (Statue of Cuchulainn by Oliver Sheppard in the window of the GPO, Dublin – commemorating the 1916 rising)